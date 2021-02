Schuttevaer Premium Maersk: Eerste schip op methanol in 2023 Facebook

KOPENHAGEN 18 februari 2021, 09:47

Containerrederij Maersk wil al in 2023 het eerste schip op methanol laten varen. Het gaat om een 2000 TEU feederschip. Volgens Maersk krijgt het een motor die geschikt is voor de laagzwavelige VLSFO maar is het de bedoeling dat het vanaf dag één op hetzij e-methanol, afkomstig van windparken, of bio-ethanol waarbij biomassa wordt gebruikt.

Het schip gaat varen op interregionale Europese lijnen