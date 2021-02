Schuttevaer Premium SP wil duidelijkheid van ministers over noodkreet Maersk-crew Facebook

De Socialistische Partij (SP) in de Tweede Kamer heeft de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen gesteld over het bericht ‘Radeloze Nederlandse Maersk-crew vraagt hulp aandeelhouders’ in Nieuwsblad Transport. De SP’ers willen duidelijkheid van de ministers voor het ontslag.