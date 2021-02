Schuttevaer Premium Rechtbank: Pulsvissers recht op compensatie Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 17 februari 2021, 07:00

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet een deel van de pulsvissers een financiële compensatie bieden. Dat heeft de Rechtbank in Den Haag in een vonnis bepaald. De zaak was aangespannen door de Nederlandse Vissersbond.