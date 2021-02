Schuttevaer Premium Minister afzijdig in discussie verdubbeling havengeld Twente Facebook

Email DEN HAAG 16 februari 2021, 14:29

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is niet bereid om met gemeenten langs het Twentekanaal in gesprek te gaan om te zorgen dat de verdubbeling van het havengeld in de Port of Twente van tafel gaat. Volgens de minister zijn de gemeenten bevoegd om zelfstandig beleid te voeren. ‘Daarnaast hebben de vijf gemeenten die onderdeel uitmaken van het Havenbedrijf Twente aangegeven de nieuwe regeling in het tweede kwartaal van dit jaar te evalueren.’