Gewonde na ongeluk met brander op scheepswerf Zwijndrecht

Bij een brand op een schip dat bij een scheepswerf in Zwijndrecht ligt, is een persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht., Onder meer een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Een ijzerwerker was bezig met een brander en hier heeft vermoedelijk een kleine explosie plaatsgevonden, Er kwam rook uit een compartiment met elektrische cilinders. De plek van de brand was lastig bereikbaar voor de hulpdiensten, maar het vuur lijkt inmiddels uit, aldus de woordvoerder.

De brand was ontstaan op een zandschip dat bij een scheepswerf aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht lag. (Rene Quist)