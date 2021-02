Schuttevaer Premium Zuster Vincentia overleden Facebook

NIJMEGEN 11 februari 2021, 15:00

Ze wilde een sterretje aan de hemel zijn voor iedereen die ziek is en hulp nodig heeft. Echt voor iedereen. Maar zuster Vincentia had een bijzonder plekje in haar hart voor de binnenvaartschippers en de kermis en circusgemeenschap. Voorzien van de laatste sacramenten overleed zuster Vincentia (zuster Bep Faase) maandag 8 februari na een kort ziekenhuisbed op 96-jarige leeftijd.