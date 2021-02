Schuttevaer Premium Louis Bosman van Interrijn: Hoogwaterstremming geen tendens maar een incident Facebook

Elke dag, nu al ongeveer twaalfduizend keer in totaal, zit hij met zijn boekje en noteert hij 19 waterstanden en markeert hij waar nodig. Of het hoog- of laagwater is. Operational Manager Louis Bosman van Interrijn houdt zo sinds 1990 iedere dag onder andere alle waterstanden bij van de Rijn. En dat zijn alle pegels, van Ruhrort voor de Beneden-Rijn tot zo ver als Maxau voor de Boven-Rijn. Uit al deze getallen concludeert hij nu dat de alarmerende berichten over hoogwater of laagwater, ‘zo zouden we ons klaar moeten maken voor een modal shift van water naar weg en spoor’, slechts stemmingmakerij is. ‘Hoogwaterstremming is geen tendens, maar een incident.’