Dit zijn de Schuttevaer-specials voor 2021

Email ROTTERDAM 09 februari 2021, 11:30

Het is inmiddels de 133e jaargang voor Weekblad Schuttevaer. Stokoud zijn we, maar ook nog steeds springlevend.

Net zoals een schip regelmatig een goede lik verf nodig heeft, had de opmaak van Schuttevaer ook een opfrisbeurt nodig. Door de nieuwe vormgeving is er meer ruimte voor beeld en grote paginavullende verhalen.

Ook is de navigatie in de krant verbeterd en zult u makkelijker de weg vinden naar uw favoriete artikelen of rubrieken. Het lettertype is ook aangepast. Volgens experts is het voor jong en oud een prettige informatiedrager. Inhoudelijk is de krant nog steeds hetzelfde. Wel krijgt u de krant een dag eerder op de mat. Vanaf 2021 gaat Schuttevaer al op maandag naar de drukker en zou deze donderdag of vrijdag bezorgd moeten worden.

Het komende jaar komen er weer een hoop specials aan. Om ons publiek te bedienen focussen we op relevantie, belangrijke onderwerpen binnen de maritieme wereld. Dit jaar kunt u de volgende onderwerpen verwachten:

Wilt u onderwerpen aandragen: redactie@schuttevaer.nl

of belt u met Rene Quist, hoofdredacteur 06-14051010 (REDACTIE)