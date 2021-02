Schuttevaer Premium Scheepvaart op Bovenrijn weer op gang Facebook

In de nacht van zaterdag op zondag is de scheepvaart op de Bovenrijn in Duitsland na een stremming van een week weer op gang gekomen. Maandag wordt vanuit Nederland tot aan Keulen gevaren. Verwachting is dat vanaf woensdag verder gevaren kan worden.