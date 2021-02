Schuttevaer Premium Van Berkel Logistics ziet containertransport Brabant sterk groeien Facebook

Twitter

OSS 05 februari 2021, 15:00

Van Berkel Logistics heeft vorig jaar 57.000 volle containers behandeld, tegenover 46.000 in 2019. De containeroverslag op de terminals in Veghel, Cuijk en Oss is met 24% toegenomen.