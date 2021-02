Schuttevaer Premium Krabbenvisser OD-25 gezonken bij Stellendam Facebook

STELLENDAM 04 februari 2021, 11:51

De OD-25 Elisabeth is woensdag (3 februari) tijdens het vissen op krabben plotseling gezonken. Waarschijnlijk is het visserscheepje door de sterke stroming in de problemen gekomen.