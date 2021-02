‘Schering en inslag met stremming vaarwegen Zuid-Nederland’ Facebook

Twitter

Email Zoetermeer 03 februari 2021, 12:55

Het is schering en inslag met beperkingen en stremmingen van vaarwegen in Zuid-Nederland. Daarom luiden evofenedex, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke BLN-Schuttevaer en het georganiseerde bedrijfsleven in het COV de noodklok.

1 / 1 Uit inspectie van de sluis in Schijndel bleek echter dat de slijtage van de draaipunten zodanig is dat het onderhoud eerder moet worden opgepakt. Uit inspectie van de sluis in Schijndel bleek echter dat de slijtage van de draaipunten zodanig is dat het onderhoud eerder moet worden opgepakt.

De partijen hebben het helemaal gehad met de stremmingen door de de slechte staat van onderhoud en willen dat Rijkswaterstaat het herstel voortvarender oppakt met het bedrijfsleven.

‘Plotselinge problemen bij sluis Schijndel en Helmond omdat de scharnieren (taatskappen) blijken af te brokkelen. Onverwachtse tandwielschade aan sluis Weurt. De kelder van de aanvaarbeveiliging van sluis Empel die onder water loopt. Allemaal recente voorbeelden die tot kortere of langere (ongeplande) stremmingen hebben geleid. Wat staat ons de komende maanden nog te wachten?’, staat er in de brandbrief die de partijen hebben verstuurd.

De gevolgen voor het vervoer van goederen zijn daarbij enorm, staat er in de brief. ‘Mengvoederfabrieken die ineens grote hoeveelheden extra voorraad moeten aanleggen of juist dreigen leeg te lopen vanwege gestokte aanvoer van grondstoffen. Essentiële goederen voor de levensmiddelenindustrie en supermarkten die te laat komen.

Inmiddels is er een gesprek met de Hoofdinspecteur Directeur van Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland ingepland. De belangenbehartigers van de binnenvaart eisen ‘een professionelere aanpak en betere communicatie.’ ‘Er moet snel inzichtelijk worden gemaakt welke problemen er op korte termijn nog meer te verwachten zijn en hoe het bedrijfsleven geholpen gaat worden om de gewenste goederenstroom tijdig op de bestemming te krijgen.

De betrouwbaarheid van de vaarwegen laat juist in een tijd waarin de overheid bedrijven stimuleert om gebruik te maken van vervoer over water, ernstig te wensen over, zo schrijven organisaties.

Sluis Weurt bleef tot 31 januari deels gestremd, nadat in oktober bij reguliere inspecties een defect werd gevonden in het aandrijfmechanisme.

Bedrijven als Inland Terminal Veghel bleven wekenlang onbereikbaar voor grotere binnenvaartschepen, nadat Rijkswaterstaat werkzaamheden aan de sluis bij Schijndel doorvoerde. (Rene Quist)