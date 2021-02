Schuttevaer Premium Antwerpen: Record containeroverslag, wel 3,1 % daling 2020 Facebook

Antwerpen 03 februari 2021, 18:36

De goederenoverslag in de haven van Antwerpen is in 2020 met 3,1% gedaald tot 231 miljoen ton. Het was met het oog op de coronapandemie een beperkte daling, en dat was te danken aan de containersector, die het goed bleef doen en ondanks corona een nieuw record van net boven de twaalf miljoen teu noteerde.