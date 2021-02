Schipper onwel, schip stuurloos en botst tegen veerpont Steyl Facebook

Een binnenvaartschip is dinsdagmiddag tegen de veerpont op de Maas bij Steyl, gemeente Venlo, gebotst. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldde de schipper rond 14.00 uur aan de bediencentrale van Rijkswaterstaat in Maasbracht dat ‘het niet goed gaat’.

1 / 1 Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt nadat een schip, wat op drift was geraakt, een aanvaring heeft gekregen met het veer tussen Steyl en Baarlo. Foto: Keistad Nieuws Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt nadat een schip, wat op drift was geraakt, een aanvaring heeft gekregen met het veer tussen Steyl en Baarlo. Foto: Keistad Nieuws

Vervolgens dreef het 80 meter lange schip onbestuurbaar over de snelstromende rivier, aldus de woordvoerder.

Rond 14.45 uur sloegen de hulpdiensten groot alarm. Door de sterke stroming botste het schip volgens de woordvoerder tegen de veerpont bij Steyl. De brandweer spreekt overigens over Baarlo als plek waar het veer ligt. Over eventuele gewonden is nog niets bekend.



Andere schepen proberen de op drift geraakte boot te beveiligen. Vanuit Grave is een vaartuig van Rijkswaterstaat onderweg.

De pont is overigens uit de vaart genomen vanwege de sterke stroming, zei een woordvoerster van de politie. Inmiddels is er weer controle over het schip en vaart deze onder begeleiding van Rijkswaterstaat naar de sluis in Baarlo/Belfeld. Aan boord van het schip zijn geen gewonden zijn.

Door de aanvaring heeft de veerpont de nodige schade opgelopen. In hoeverre het binnenvaartschip schade heeft en waardoor het schip op drift kon raken is niet bekend.

Op de Maas bij Roermond zijn zaterdagmiddag vijf duwbakken op drift geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Limburg. Rijkswaterstaat heeft met assistentie van behulpzame schippers vijf stuurloze grindbakken op de Maas bij Roermond naar veiliger wateren weten te loodsen.

Een Duits droge-ladingschip is met het stuurhuis tegen de Westerkappelnbrug bij Mettingen gevaren. (RQ/ANP)