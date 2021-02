‘Wegvervoer wordt goedkoper en schoner alternatief schip’

“Nee, hoor”, zegt TNO tegen de ASV, “we vinden helemaal niet dat er een reversed modal shift zou moeten komen. Dat heeft de ASV verkeerd gelezen in het white paper van TNO.”

Niet alleen de ASV had het verkeerd gelezen, iedereen die we het lieten lezen trok dezelfde conclusie. Wij stelden dat dit onmiddellijk door het wegvervoer ingezet zou worden om nog meer geldstromen hun kant op te laten gaan dan nu al het geval is, ten koste van de investeringen voor vervoer over water en spoor.

En ja hoor: wat lezen we in de Schuttevaer?

“Wegvervoerder Corneel Geerts maakte intussen gebruik van het rapport en zond een e-mail uit met de kop ‘Toekomst van het wegtransport is waterstof, hierdoor zal modal shift niet meer nodig zijn’.”

Zoals de ASV als zei: een betere lobby kan het wegvervoer zich niet wensen dan te kunnen zwaaien met een TNO-rapport. De inhoud is nergens op gebaseerd maar er staat TNO op dus het is “waar”. Tegenover de ASV houdt TNO vol dat het zeker niet de bedoeling is een advies te geven om meer vervoer over de weg te laten plaatsvinden. Helaas leest iedereen behalve TNO iets anders uit dat rapport.

In de Missie en Strategie van TNO lezen we: “TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.”

Welke mensen en kennis worden er verbonden als TNO een rapport schrijft louter op basis van informatie komend van het wegvervoer om conclusies te trekken over de toekomst van de verschillende goederenvervoersmodaliteiten?

En welke kennis wordt er eigenlijk gebruikt om conclusies te trekken en een advies te geven die zo mooi gebruikt kunnen worden door een van de “stakeholders”: het wegtransport?

Niet de kennis dat vervoer over water 34% voor haar rekening neemt en slechts 7% van het infrastructuurbudget ontvangt.

Niet de kennis over de ongevallen op de weg versus ongevallen op de binnenwateren.

Niet de kennis over de ontwikkelingen en innovaties in de binnenvaart.

Niet de kennis over de huidige stand van zaken wat milieubelasting door de verschillende vervoersmodaliteiten betreft.

Daar wordt allemaal aan voorbijgegaan.

En op welke manier wordt het welzijn van de samenleving duurzaam versterkt als de wegen nog voller lopen en de steden verstopt raken?

Daar gaat dit rapport rechtstreeks in tegen de eigen missie van TNO. Kan dat zomaar?

3.400 professionals schijnen er te werken bij TNO en die werken samen met “partners”. Welke partners? Wie heeft dit onderzoek betaald blijft de vraag die boven de markt hangt. Ja, TNO mag dit geheel op eigen initiatief doen. Maar met welk doel zou TNO zo’n flutrapport waar conclusies getrokken worden en zelfs adviezen gegeven zonder onderbouwing schrijven? Wie gelooft er op deze manier nog dat TNO een “onafhankelijke onderzoeksorganisatie” is?

Nederland mag TNO wel dankbaar zijn als straks inderdaad (zoals TNO verwacht) ’s nachts de wegen vol zijn met zelfrijdende vrachtwagens en de vaarwegen er stilletjes bij liggen. Maar dat is allemaal in orde dan want TNO heeft het geadviseerd.