Insteekhaven blijft gemoederen Werkendam bezighouden

De invaart van de nieuwe insteekhaven aan de Biesboschhaven te Werkendam ligt minder gunstig in het verlengde van de rivier. De gemeente Altena is in gesprek met BLN Schuttevaer om te kijken hoe dit kan worden opgelost om te voorkomen dat schepen steeds moeten verhalen.