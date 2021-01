Schuttevaer Premium Studio Schuttevaer: ‘Verladers in Europa blijven baat houden bij goedkope binnenvaart’ Facebook

ROTTERDAM 30 januari 2021, 12:48

In de meest recente aflevering van Studio Schuttevaer werd uitgebreid gesproken over de modal shift. Onderzoeksinstituut TNO bracht onlangs een rapport uit waarin de voordelen van een reversed modal shift, dus het vervoer van het water en het spoor terugbrengen naar de weg, werden besproken. Volgens de organisatie was dat rapport slechts een potentieel toekomstbeeld, maar de Algemeene Schippers Vereeniging noemt het rapport ‘een wetenschappelijk onderzoek onwaardig’ en ‘sturend’.