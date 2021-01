Schuttevaer Premium Meer vis maar minder omzet in IJmuiden Facebook

IJMUIDEN 30 januari 2021, 07:00

De visafslag in IJmuiden noteerde vorig jaar een omzet van 59,8 miljoen euro, 5,8 miljoen minder is dan in 2019. Maar met 14.840 ton, werd vorig jaar wel 125 ton vis meer aangevoerd. De totale gemiddelde visprijs daalde van 4,45 euro per kilo in 2019 naar 4,03 euro per kilo in 2020.