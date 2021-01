Schuttevaer Premium Studio Schuttevaer: Is de modal shift ten dode op geschreven? Facebook

In Studio Schuttevaer praat hoofdredacteur René Quist vrijdag 28 januari over een TNO-rapport over modal shift?. Zijn de maatregelen die nu worden genomen namelijk wel genoeg om vervoer van de weg naar het water en het spoor te verplaatsen? En gaat de vergroening in de binnenvaart niet veel te langzaam?

1 / 1 De Camaro VII van Dubbelman Container Transporten ligt op de Maasvlakte. (Foto Wiktor Bukowski) De Camaro VII van Dubbelman Container Transporten ligt op de Maasvlakte. (Foto Wiktor Bukowski)