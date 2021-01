IHC ontwerpt nieuw schip voor Cashman Dredging Facebook

Scheepsbouwer IHC is door de Amerikaanse baggeraar Cashman Dredging geselecteerd om een nieuw schip te ontwerpen. De opdracht voor een sleephopperzuiger is een welkome opsteker voor IHC, dat vorig jaar van de ondergang werd gered en honderden banen moet schrappen.

Door specifieke materiaal- en ontwerpkeuzes is het schip veelzijdig inzetbaar in diverse onderhouds- en strandsuppletieprojecten. Hierdoor verkrijgt Cashman Dredging een goede uitgangspositie voor de meest uitdagende baggerprojecten in de Verenigde Staten.

Het ontwerp omvat twee baggerpompen die grote persfstanden mogelijk maken wanneer ze in serie worden gebruikt. Bovendien is het schip voorzien van twee zuigbuizen waardoor onder veel omstandigheden gebaggerd kan worden, of door beide zuigbuizen te gebruiken of slechts één in een scenario met sterke stroming. De geringe diepgang van het schip maakt navigeren dicht bij de kust mogelijk, waardoor de afstand tot de loslocatie afneemt. Bovendien zorgen

twee azimuth thrusters voor maximale wendbaarheid.

Het op maat gemaakte TSHD-ontwerp met geringe diepgang combineert geavanceerde technologie met maximale wendbaarheid. De dieselelektrische configuratie van het baggerschip maakt het mogelijk om – bij verschillende soorten baggerwerken – optimaal gebruik te maken van het vermogen.

In november maakte IHC bekend in Nederland 300 banen te schrappen. Ook in het buitenland gaat een vergelijkbaar aantal arbeidsplaatsen verloren. IHC kondigde daarbij aan zich vooral op de offshore- en baggermarkt te richten. (Rene Quist)