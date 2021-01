Schuttevaer Premium Rederij betaalt 3,5 miljoen voor ramp met MSC Zoë Facebook



DEN HAAG 28 januari 2021, 14:02

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een overeenkomst bereikt met de Mediterranean Shipping Company (MSC) over de schade die is veroorzaakt door de ramp met de MSC Zoë. In januari 2019 gingen tijdens zwaar weer boven de Waddeneilanden 342 containers overboord.