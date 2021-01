Schuttevaer Premium ASV hekelt rapport modal shift TNO: te sturend en te negatief Facebook

ROTTERDAM 27 januari 2021, 16:55

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) hekelt het recente onderzoek van TNO, dat de overheid adviseert niet meer automatisch vervoer over water en spoor te stimuleren ten koste van het wegvervoer. TNO stelt dat het wegvervoer snel goedkoper en zelfs een schoner alternatief wordt voor vervoer per schip. Als het TNO-advies wordt opgevolgd, betekent dat het einde voor het modal shift-beleid om meer per schip te vervoeren.