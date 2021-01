Schuttevaer Premium MOL verwerpt beschuldiging dat VLFSO oorzaak stranding bij Mauritius was Facebook

Twitter

Email TOKYO/MAURITIUS 26 januari 2021, 15:00

De Japanse scheepvaartgigant Mol Mitsui OSK Lines (MOL) heeft woedend gereageerd op een artikel in het Amerikaanse tijdschrift Forbes. Het blad schreef begin januari dat MOL samen met olieleverancier BP zelf verantwoordelijk is voor het stranden van de bulk carrier Wakashio van MOL bij Mauritius. Forbes zegt dat gebruik van ondeugdelijke brandstof de oorzaak is geweest.