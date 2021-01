Schuttevaer Premium Brand op spooktanker in Dortmund-Emskanaal Facebook

LÜDINGSHAUSEN 26 januari 2021, 17:54

Op een verlaten binnenvaarttanker die ligt afgemeerd op het Dortmund-Emskanaal bij Lüdinghausen (km 32,55) is maandagmorgen 25 januari brand uitgebroken. Door onbekende oorzaak had een vuilnisemmer in de boegschroefruimte vlam gevat. Daarbij kwam veel rook vrij.