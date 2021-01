Duwboot vaart tegen krib in de Waal en maakt water Facebook

OPPIJNEN 21 januari 2021, 09:03

Een duwboot is donderdagmorgen rond 5.10 uur in de Waal ter hoogte van de Waaldijk in Opijnen tegen een krib aangevaren. Door de aanvaring maakte het schip water.

Door de botsing is het vrachtschip gaan draaien in de Waal waardoor die nogmaals tegen de krib tot stilstand is gekomen. De brandweer en Rijkswaterstaat proberen de boot leeg te pompen en met een sleepboot weer drijvend te krijgen.

Later meer. (Dirk van der Meulen en Rene Quist)