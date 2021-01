Veel rompslomp bij aanlanden van vangsten door brexit Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 20 januari 2021, 18:01

Dat de Brexit nogal wat veranderingen teweeg zou brengen, stond wel vast. Maar dat het aanlanden van de vangsten van onder Britse vlag varende kotters voor veel rompslomp zou zorgen, had niemand kunnen bevroeden.

1 / 1 Verbazing over dubbel gesorteerde en gewogen vis Veel rompslomp bij aanlanden van vangsten Dat de Brexit nogal wat veranderingen teweeg zou brengen, stond wel vast. Maar dat het aanlanden van de vangsten van onder Britse vlag varende kotters voor veel rompslomp zou zorgen, had niemand kunnen bevroeden. De schipper van de in het Britse Hull geregistreerde kotter Northern Joy wist niet wat hem overkwam toen hij dinsdag 5 januari Vlissingen binnenliep. De met de bordentrawl vissende H-225 zou de vangst in de vrachtwagen lossen voor transport naar de visafslag in Scheveningen. Hij kreeg van medewerkers van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) echter te horen dat hij geen toestemming had om Vlissingen aan te doen. De schipper was in overtreding en keerde na alle rompslomp zonder te lossen terug naar zee, waar verder gevist werd. Opnieuw sorteren Na toestemming van de NVWA arriveerde de H-225 op woensdagavond laat in Scheveningen om aan te landen. Maar daar was de kous nog niet mee af, want de aan boord keurig gesorteerde en gewogen vangst moest ’s nachts onder toezicht van de NVWA-ambtenaren in de afslag opnieuw gesorteerd en gewogen worden. Dat nam bijna vier uur in beslag. Vrijdag speelde zich eenzelfde tafereel in Scheveningen af. Toen betrof het de in Lowestoft geregistreerde flyshooter LT-43, eigendom van rederij Van Duijn uit Katwijk. Wachten op toestemming Vanaf donderdagmiddag 7 januari tot ’s avonds laat dobberde de LT-43 Annalijdia voor de kust van Scheveningen wachtend op toestemming om binnen te komen en te lossen. De LT-43 is een vaste klant van IJmuiden, maar omdat zich nu veel problemen opstapelen, is het lastig om een juiste koers te volgen. De LT-43 vist, net als de H-225, in Het Kanaal en dan is lossen in Oostende of Vlissingen de ideale locatie. Nu moeten zij langer stomen om te kunnen lossen. Scheveningen ligt in dit geval voor de LT-43 gunstiger ten opzichte van de visgronden dan IJmuiden. Administratie Volgens de schippers die onder Britse vlag varen is de administratie een enorm gedoe. Er moet ontzettend veel genoteerd worden en er wordt ook verlangd dat gewichten per vissoort online ingevoerd worden. ‘Op zee is de verbinding niet altijd optimaal en valt ie weleens weg, waardoor je opnieuw moet beginnen en bij een foutieve invulling is het ook nauwelijks of niet mogelijk om te corrigeren. Je humeur wordt er niet beter van’, zo laat een schipper van een vlagkotter weten. Onduidelijk is of de huidige procedure voortgezet wordt. Wel staat vast dat voor aanlanden slechts enkele havens in aanmerking komen. Plus foto De complete vangst van de LT-43 in geelgekleurde kisten moest opnieuw gesorteerd en gewogen worden. (foto W.M. den Heijer) Verbazing over dubbel gesorteerde en gewogen vis Veel rompslomp bij aanlanden van vangsten Dat de Brexit nogal wat veranderingen teweeg zou brengen, stond wel vast. Maar dat het aanlanden van de vangsten van onder Britse vlag varende kotters voor veel rompslomp zou zorgen, had niemand kunnen bevroeden. De schipper van de in het Britse Hull geregistreerde kotter Northern Joy wist niet wat hem overkwam toen hij dinsdag 5 januari Vlissingen binnenliep. De met de bordentrawl vissende H-225 zou de vangst in de vrachtwagen lossen voor transport naar de visafslag in Scheveningen. Hij kreeg van medewerkers van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) echter te horen dat hij geen toestemming had om Vlissingen aan te doen. De schipper was in overtreding en keerde na alle rompslomp zonder te lossen terug naar zee, waar verder gevist werd. Opnieuw sorteren Na toestemming van de NVWA arriveerde de H-225 op woensdagavond laat in Scheveningen om aan te landen. Maar daar was de kous nog niet mee af, want de aan boord keurig gesorteerde en gewogen vangst moest ’s nachts onder toezicht van de NVWA-ambtenaren in de afslag opnieuw gesorteerd en gewogen worden. Dat nam bijna vier uur in beslag. Vrijdag speelde zich eenzelfde tafereel in Scheveningen af. Toen betrof het de in Lowestoft geregistreerde flyshooter LT-43, eigendom van rederij Van Duijn uit Katwijk. Wachten op toestemming Vanaf donderdagmiddag 7 januari tot ’s avonds laat dobberde de LT-43 Annalijdia voor de kust van Scheveningen wachtend op toestemming om binnen te komen en te lossen. De LT-43 is een vaste klant van IJmuiden, maar omdat zich nu veel problemen opstapelen, is het lastig om een juiste koers te volgen. De LT-43 vist, net als de H-225, in Het Kanaal en dan is lossen in Oostende of Vlissingen de ideale locatie. Nu moeten zij langer stomen om te kunnen lossen. Scheveningen ligt in dit geval voor de LT-43 gunstiger ten opzichte van de visgronden dan IJmuiden. Administratie Volgens de schippers die onder Britse vlag varen is de administratie een enorm gedoe. Er moet ontzettend veel genoteerd worden en er wordt ook verlangd dat gewichten per vissoort online ingevoerd worden. ‘Op zee is de verbinding niet altijd optimaal en valt ie weleens weg, waardoor je opnieuw moet beginnen en bij een foutieve invulling is het ook nauwelijks of niet mogelijk om te corrigeren. Je humeur wordt er niet beter van’, zo laat een schipper van een vlagkotter weten. Onduidelijk is of de huidige procedure voortgezet wordt. Wel staat vast dat voor aanlanden slechts enkele havens in aanmerking komen. Plus foto De complete vangst van de LT-43 in geelgekleurde kisten moest opnieuw gesorteerd en gewogen worden. (foto W.M. den Heijer)

De schipper van de in het Britse Hull geregistreerde kotter Northern Joy wist niet wat hem overkwam toen hij dinsdag 5 januari Vlissingen binnenliep. De met de bordentrawl vissende H-225 zou de vangst in de vrachtwagen lossen voor transport naar de visafslag in Scheveningen. Hij kreeg van medewerkers van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) echter te horen dat hij geen toestemming had om Vlissingen aan te doen. De schipper was in overtreding en keerde na alle rompslomp zonder te lossen terug naar zee, waar verder gevist werd.

Opnieuw sorteren

Na toestemming van de NVWA arriveerde de H-225 op woensdagavond 6 januari laat in Scheveningen om aan te landen. Maar daar was de kous nog niet mee af, want de aan boord keurig gesorteerde en gewogen vangst moest ’s nachts onder toezicht van de NVWA-ambtenaren in de afslag opnieuw gesorteerd en gewogen worden. Dat nam bijna vier uur in beslag. Vrijdag speelde zich eenzelfde tafereel in Scheveningen af. Toen betrof het de in Lowestoft geregistreerde flyshooter LT-43, eigendom van rederij Van Duijn uit Katwijk.

LT-43 Annalijdia

Vanaf donderdagmiddag 7 januari tot ’s avonds laat dobberde de LT-43 Annalijdia voor de kust van Scheveningen wachtend op toestemming om binnen te komen en te lossen. De LT-43 is een vaste klant van IJmuiden, maar omdat zich nu veel problemen opstapelen, is het lastig om een juiste koers te volgen. De LT-43 vist, net als de H-225, in Het Kanaal en dan is lossen in Oostende of Vlissingen de ideale locatie. Nu moeten zij langer stomen om te kunnen lossen. Scheveningen ligt in dit geval voor de LT-43 gunstiger ten opzichte van de visgronden dan IJmuiden.

Britse vlag

Volgens de schippers die onder Britse vlag varen is de administratie een enorm gedoe. Er moet ontzettend veel genoteerd worden en er wordt ook verlangd dat gewichten per vissoort online ingevoerd worden. ‘Op zee is de verbinding niet altijd optimaal en valt ie weleens weg, waardoor je opnieuw moet beginnen en bij een foutieve invulling is het ook nauwelijks of niet mogelijk om te corrigeren. Je humeur wordt er niet beter van’, zo laat een schipper van een vlagkotter weten. Onduidelijk is of de huidige procedure voortgezet wordt. Wel staat vast dat voor aanlanden slechts enkele havens in aanmerking komen. (Willem den Heijer)