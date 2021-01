Schuttevaer Premium [UPDATE] KVNR-reders zetten voor het eerst wensen neer in verkiezingsdebat Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 20 januari 2021, 12:46

CDA-Kamerlid Wytske Postma ging ‘direct een paar belletjes plegen’ om te horen waarom de wet, die het mogelijk maakt dat particuliere beveiligers Nederlandse zeeschepen bijstaan, nog steeds niet in werking is. Dat zei zij in het digitale verkiezingsdebat, dat de KVNR woensdagmorgen 20 januari hield.