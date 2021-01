Schuttevaer Premium Eindelijk klasse Va-schepen met 2,80 meter diepgang op de Twentekanalen Facebook

Twitter

Email HENGELO 20 januari 2021, 17:30

Aannemerscombinatie Van Oord-Hakkers-Beens is in opdracht van Rijkswaterstaat begonnen aan de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Over twee jaar moeten tussen Delden naar Enschede en op het Zijkanaal naar Almelo klasse Va-schepen kunnen varen met een diepgang van 2,80 meter.