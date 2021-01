Schuttevaer Premium Schotse scalloper naar Maaskant in Stellendam voor andere hoofdmotor Facebook

Email STELLENDAM 19 januari 2021, 09:29

De Engelse scalloper DS-18 Cornelis-Gert Jan van Macduff Shellfish (Scotland) Ltd. in Peterhead kwam naar Maaskant Shipyards in Stellendam voor het demonteren van de oude hoofdmotor en keerkoppeling en het terugplaatsen van een andere motor en keerkoppeling. In het dok wordt de kotter tevens geknipt en geschoren en weer fris in de verf gezet.