Onderzoeksraad: Onduidelijke situatie bij beloodsing leidde tot aanvaring Scheldegebied

MIDDELBURG 19 januari 2021, 17:30

Er moeten nadere instructies komen over hoe te handelen als een loodskotter en een zogeheten SWATH-loodsboot bij elkaar in de buurt zijn ten tijde van een beloodsingsproces. Dat moet een aanvaring zoals die in januari 2018 12 mijl ten noordwesten van Westkapelle plaatsvond voorkomen. Destijds kwam het loodsvaartuig Pollux rond kwart over vier ’s nachts in aanvaring met de Panamese bulkcarrier Nord Taurus.