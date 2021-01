[UPDATE] Duitse waterpolitie schendt coronaregels, schipper furieus

In duitsland nooit een ambtenaar tegenspreken, zij hebben altijd gelijk en doen nooit een fout. En als u een aangifte doet hebben zij altijd erder een aangifte tegen u gedaan voor beledigen of weerstand. U heb geen kans zij hebben bij mij in Hamburg en Magdeburg merdere Smartphones ingetrokken met welke ik de situatie opgetekend heb. Die zijn nooit weer verscheen, ook niet in de dossiers.