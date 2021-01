Schuttevaer Premium ‘Ik heb hele fijne mensen hier’ Facebook

Twitter

Email ZAANDAM 16 januari 2021, 09:00

Na de dood van mede-directeur Nico Post rust de leiding van Wed. K. Brouwer Scheepswerf BV te Zaandam enkel op de schouders van zijn weduwe, Marjoleine Post. ‘Het is business as usual, maar in mijn hart is het even anders.’