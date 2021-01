Drie Franse vissers vermist nadat hun schip kapseist Facebook

Voor de Noordfranse kust in de buurt van Le Havre worden drie Franse vissers vermist nadat hun schip in de nacht van donderdag op vrijdag was omgeslagen.

1 / 1 Er werd onder meer gezocht met een Caïman-helikopter van de Franse marine (Foto Marine Nationale) Er werd onder meer gezocht met een Caïman-helikopter van de Franse marine (Foto Marine Nationale)

De bemanning van het vissersschip Breiz uit Saint-Vaast-la-Hougue meldde donderdagavond rond 19.00 uur aan de kustwacht dat het schip roerschade had en dat ze ten anker waren gegaan. Rond 22.30 uur deden ze een nieuwe oproep en vroegen om sleephulp. Een reddingboot van de SNRM uit Ouistreham rukte uit en nam de Breiz in ruwe zee en bij veel wind op sleeptouw. Op twintig minuten van de haven van Ouistreham zonk het schip plotseling. Na een mayday-relay begaven een collega-vissersschip en een sleepboot zich naar de gemelde locatie. De kustwacht stuurde ook een reddingshelikopter en nog twee reddingboten. Even voor één uur ’s nachts werd het wrak van het vissersschip gevonden.

Watertemperatuur

De zoektocht naar de drie vissers werd zonder succes de hele nacht onder zware omstandigheden voortgezet. Bij daglicht werd verder gezocht door schepen en de Caïman-heli van de Franse marine. Een woordvoerder van de Prefecture Maritime zegt dat de overlevingskansen voor de drie klein zijn gezien de watertemperatuur van 9 tot 10 graden. De zoektocht is inmiddels stopgezet. Het parket in Le Havre stelt een onderzoek in. (Bart Oosterveld)

