Bijmengen biodiesel blijft heet hangijzer in binnenvaartsector

ROTTERDAM 16 januari 2021, 13:09

In Studio Schuttevaer vond vrijdagmiddag 15 januari een diepgaande discussie plaats over het gebruik van biobrandstoffen in de binnenvaart. Kan de bijmengverplichting leiden tot stilvallende motoren? Of tot hogere prijzen bij het bunkerstation? We spraken erover met technisch secretaris van de IVR, Henk Arntz, voorman Erik de Vries van bunkerbrancheorganisatie NOVE en Jan-Willem Vissers, vice-voorzitter van de Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren (VIV).

1 / 1 Erik de Vries van NOVE ziet meer nadelen dan voordelen ontstaan door het bijmengen van FAME. Erik de Vries van NOVE ziet meer nadelen dan voordelen ontstaan door het bijmengen van FAME.

Arntz belde vanwege de coronamaatregelen in. Hij begon met het uitleggen van de verschillen in het gebruik van biodiesels bij het wegverkeer en de binnenvaart. ‘De brandstoffen in een binnenvaartschip bevinden zich in een koudere en waterrijke omgeving. Dat zorgt voor vlokvorming en het verstoppen van filters en verstuivers. In de auto-industrie bevinden zich weinig problemen met biodiesels, omdat zij andere motoren en tanks hebben. Ook is er een andere kwaliteitscontrole.’

De IVR zette een meldpunt op voor schippers die met biobrandstoffen varen. ‘Dat deden we omdat klachten nooit eerder structureel waren geïnventariseerd. Biodiesel an sich kan best goed gaan, ervaringen zijn wisselend. Dat heeft ook te maken met allerlei zaken. Maar het is wel controversieel: TNO zegt dat er nauwelijks problemen zijn, terwijl motorfabrikanten zoals Koedood op dit moment brieven schrijven over stilvallende scheepsmotoren.’ Arntz waarschuwt dat schippers vaak ook niet weten hoeveel procent FAME of een andere biobrandstof ze bunkeren.

Geen specifieke blend

De Vries haakt daarop aan. ‘Je kan bij bunkerstations geen specifieke blend aanvragen, daar is de logistiek niet op ingerekend. Wel moet de brandstof aan bepaalde specificaties voldoen.’ Volgens hem zijn de exacte samenstellingen niet altijd hetzelfde, maar liggen ze wel altijd tussen de 0 en 7 procent. ‘Schippers moeten dus rekening houden dat ze nu al brandstof bunkeren met biocomponenten.’

Het grootste probleem ligt bij de uitvoering van de bijmengverplichting. ‘De overheid wil van 0 naar 300 in 5 seconden. Dat terwijl het wegverkeer tijd heeft gehad om erin te groeien, en daar maken we ons zorgen over.’

Green Deal

De maritieme Green Deal vraagt om reductieverplichtingen. Die kunnen volgens De Vries worden uitgevoerd door minder brandstof te gebruiken in het vervoer of door hernieuwbare brandstoffen bij te mengen. ‘Maar FAME is de goedkoopste, dus is die al gauw als oplossing naar voren geschoven. Je kan ook nog kiezen voor HVO. Dat mengt soepeler weg, maar dat is duurder.’

Bunkeraars voelen zich volgens De Vries verantwoordelijk voor de problemen die schippers ervaren door biobrandstof. ‘Wij moeten vergroenen, en we moeten ons steentje bijdragen. Maar we willen ook het beste voor onze klanten.’

Gefaseerd invoeren bijmenging biodiesel

‘Wij denken dat deze reguleringen gefaseerd moeten worden ingevoerd. Doe het samen met de buurlanden, dat is het belangrijkste.’ De biobrandstoffen worden of afgekocht of moeten worden bijgemengd door de bunkeraars. En dat gaan schippers terugzien in de prijzen.

De Vries was deze week nog bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Zij hadden begrip voor onze punten, maar dat was alles. Zij weten niet hoe groot dat bunkertoerisme gaat zijn, zeggen ze, maar de overheid moet die inschattig maken. En dan niet zomaar draconische maatregelen doorduwen.’

Sluipmoordenaar Fame

De VIV noemt FAME ‘de sluipmoordenaar van de binnenvaart’. ‘FAME komt ongemerkt aan boord. Als het dan langer duurt tot een schipper weer gaat bunkeren, dan kan er condens- en algenvorming ontstaan. Dit kan motoren slopen.’ Vissers waarschuwt schippers dan ook vaker onderhoud en controle uit te voeren op hun motoren. Wat gaat er gebeuren als iemand problemen krijgt door FAME? ‘Dat is een kwestie van wachten.’

‘Alle motorfabrikanten hebben brandstofspecificaties vrijgegeven waarop de motoren kunnen draaien. FAME zelf is niet het probleem, maar het gaat zich anders gedragen in een vochtige omgeving. Als je dan stilligt of als schip minder vaak hoeft te bunkeren, dan kan dat problemen opleveren.’

HVO

Ook de VIV ziet heil in het bijmengen van HVO in plaats van FAME. ‘Het heeft nauwere specificaties dan FMO, en is te vergelijken met GTL, een andere hele schone brandstof.’

‘We hebben ons gecommitteerd aan een bepaalde doelstelling. Wij kunnen wel bij de overheid aankloppen maar zij zeggen: zoek maar een oplossing.’