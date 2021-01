Schuttevaer Premium Studio Schuttevaer: Hoe slecht is biodiesel voor scheepsmotoren? Facebook

ROTTERDAM 15 januari 2021, 11:14

Vanaf volgend jaar moeten binnenvaartschippers eraan geloven. Ze moeten hun brandstof gaan mengen met biodiesel. De bunkerbranche en de ASV spraken hier onlangs grote zorgen over uit. We praten er vandaag over in de nieuwe aflevering van Studio Schuttevaer.