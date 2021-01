Schuttevaer Premium Zeilend ro/ro-schip SC Connector doet Rotterdam aan Facebook

Bij de Matrans Rotterdam Terminal in de Eemhaven is dinsdag 12 januar de SC Connector binnengelopen, een ro/ro-schip dat is uitgerust met zogenoemde Flettner-rotoren en daarmee op windkracht kan varen.