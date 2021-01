Schuttevaer Premium Douane krijgt alweer gelijk over Solvent Yellow in rode gasolie: accijnsnaheffing terecht Facebook

ARNHEM 14 januari 2021, 07:00

Schippers zijn niet vaak succesvol met bezwaren tegen naheffingsaanslagen accijns die de Douane oplegt als bij controle aan boord een te laag gehalte Solvent Yellow 124 (SY) in rode gasolie wordt gemeten. Opnieuw heeft de rechter de Douane grotendeels in het gelijkgesteld in een zaak die een scheepseigenaar daarover aanspande.