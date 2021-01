Schuttevaer Premium ‘Beveiliging Rotterdamse haven hielp mee met cocaïnesmokkel’ Facebook

14 januari 2021, 15:00

Het gerenommeerde beveiligingsbedrijf Securitas blijkt in de haven van Rotterdam diep te zijn geïnfiltreerd door criminelen. Tot op managementniveau waren medewerkers corrupt, zeggen betrokkenen in het AD. Beveiligers hielpen duizenden kilo’s cocaïne de haven in te smokkelen.