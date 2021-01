Ruim 40 ton cocaïne in haven Rotterdam onderschept Facebook

In de haven van Rotterdam is in 2021 ruim 40 ton kilo cocaïne onderschept. Dat is 7000 kilo meer dan in 2019. In totaal is er door douane en diverse opsporingsinstanties vorige jaar in binnen- en buitenland h ruim 115.000 kilo cocaïne onderschept die was bestemd voor Nederlandse havens.

In totaal steeg de in beslag genomen hoeveelheid in 2020 met bijna een kwart. De Nederlandse havens en luchthaven Schiphol waren goed voor ruim 48.000 kilo coke. 67.000 kilo cocaïne werd onderschept door internationale partnerorganisaties waarmee de Douane nauw samenwerkt, aldus de dienst. Er zijn duizenden postpakketten en brieven met drugs onderschept, waarvan bijna 3000 met uit Nederland afkomstige synthetische drugs. De controles op uitgaande zendingen zijn geïntensiveerd, aldus de Douane.

In de Rotterdamse haven zijn 22 kilo crystal meth, 54 kilo heroïne en 748 kilo marihuana gepakt. Het Hit and Run Cargo-team (HARC), dat in de haven in de Maasstad op partijen drugs jaagt, nam ook deel aan een aantal onderzoeken in de havens van Vlissingen Moerdijk. In Vlissingen leidde dat tot de onderschepping van 6055 kilo coke, in Moerdijk 967 kilo.

Drugs in container met auto’s

Smokkelaars worden steeds inventiever in hun werkwijze. Zo trof de Douane onder andere een partij drugs aan in een container geladen met auto’s. Ook werd drugs aangetroffen in containers met medische goederen en medicijnen. In de maand december werd een record hoeveelheid van 7.620 kilo cocaïne onderschept. De tendens is dat er steeds meer grotere partijen verzonden worden, zo zijn er het afgelopen jaar 12 partijen boven de 1.000 kilo onderschept.

Om de drugs op de markt te krijgen moeten die op bepaalde manieren van het haventerrein gekregen worden. Het is voor smokkelaars zaak dat zij op een ongeziene en snelle manier de drugs van het haventerrein krijgen. Daarvoor worden veelal jonge mannen ingezet die de drugs uit de containers moeten halen.

Het afgelopen jaar hebben de zeehavenpolitie en de Douane 152 verdachten op de terminals aangehouden, omdat zij zich niet konden legitimeren en zich op plaatsen bevonden waar ze niet mochten zijn (in totaal werden er 281 aanhoudingen verricht). In enkele gevallen werden personen die de drugs het haventerrein af moesten krijgen aangetroffen in speciaal geprepareerde containers waar ze zich schuil hielden.

Harc-team

Drugs uit een container halen kan heel gevaarlijk zijn. Door natuurlijke processen genereren sommige ladingen giftige gassen die bij hoge concentraties dodelijk kunnen zijn. Tevens neemt het zuurstofgehalte in de container tijdens de reis naar de havens snel af en loopt het percentage koolmonoxide daardoor op. Leden van het HARC-team gebruiken daarom speciale veiligheidsmiddelen en hanteren speciale procedures om zonder gevaar ladingen drugs te kunnen onderscheppen en vervolgens te vernietigen. (Rene Quist/ANP)