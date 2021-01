Schuttevaer Premium Holland Shipyards krijgt grote vervolgopdracht hybride veerponten Facebook

WERKENDAM 13 januari 2021, 17:30

Holland Shipyards Group in Werkendam gaat nog drie veerponten bouwen voor Schlepp und Fährgesellschaft Kiel (FSK). Afgelopen zomer leverde de werf een eerste exemplaar-prototype van de hybride schepen af. Dit schip, de Gaarden, voldoet zo goed dat FSK er nog drie wilde hebben. De opdracht werd vergeven via een Europese aanbesteding, waarbij in totaal 12 werven het tegen elkaar opnamen.