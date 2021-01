[UPDATE] ASV slaat alarm over biobrandstoffen binnenvaart

De hierboven geplaatste tekst over hoe de ASV erin staat, wijkt af van het originele persbericht.

ASV bezorgd over Biodiesel in de binnenvaart

Nederland moet de CO2-uitstoot reduceren. Bij de binnenvaart is men afgegaan op de totale bunkering bekend bij het SAB. Echter deze hoeveelheid wordt niet in Nederland uitgestoten, er wordt internationaal gevaren.

De aannames die gedaan zijn voor de uitstoot van de binnenvaart in Nederland, zijn volgens de ASV niet correct.

In de Green deal, die de ASV niet getekend heeft, is men overeengekomen dat er bijgemengd gaat worden in de brandstof.

Nederland heeft het voornemen eenzijdig in 2022 bij te gaan mengen met Fame in de huidige brandstof.

In 2007 is er in opdracht van VROM door TNO een rapport opgemaakt over het bijmengen van bio in brandstoffen in de binnenvaart.

De conclusie was toen dat:

Het zonder meer overnemen van de EN590-Norm door TNO niet werd aangeraden, omdat die toevoegingen van biologische componenten toestaat die in de binnenvaart tot problemen kunnen leiden.

EN 590 bijmenging toestaat van 5% vettige zure Methylesters. Het zogenaamde FAME.

In 2007 moest de gasolie voor de binnenvaart voldoen aan de toen geldende norm DIN 51603, wat inhoudt dat er geen biologische componenten in mochten zitten.

In 2020 heeft het ministerie van verkeer en waterstaat opnieuw opdracht gegeven aan TNO om de impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart te onderzoeken.

In dit rapport van TNO 2020 R11455 (2 nov. 2020) staat nu dat ā€er mogelijk geenā€ problemen zijn of ā€makkelijkā€ voorkomen kunnen worden!

Er is in de afgelopen maanden geƫxperimenteerd en er komen steeds meer berichten naar buiten dat er problemen ontstaan door Fame toevoegingen.

– De huidige diesel voldoet aan de norm EN590. Bij meer dan 5% toevoeging van bio in deze diesel verslechtert de brandstof en voldoet niet meer aan de norm EN590. De motoren zijn ontwikkeld voor de brandstof voor de norm EN590

– Zowel bij Change TL als gewone diesel (gasolie) zijn er problemen met bijmenging:

o Motoren die stilvallen omdat de filters en leidingen verstopt gaan zitten.

o Injectoren die na 7 Ć 10 maanden gebruik van CTL vervangen moeten worden, wat een enorme kostenpost gaat worden.

– In het rapport van TNO 2020 R11455 wordt gesproken van Good housekeeping! Dus extra zorg en aandacht en geld voor het gebruik van Biodiesel. Hier wordt de verantwoording en extra kosten weer bij de vaarweggebruiker neergelegd.

– De bunkerbedrijven die het leveren concluderen ook dat het niet goed is voor de scheepsmotoren.

o In de bunkerboten zien de bunkerbedrijven nu ook vlokvorming en drab ontstaan.

o Ook bij pleziervaart is dit het geval.

o Biodiesel is maar beperkt houdbaar in de opslag; er wordt geadviseerd na bunkeren in het schip dit binnen ongeveer twee maanden te verbruiken.

– Biodiesel is een rekenkundig sommetje om te voldoen aan de CO2-reductie. Voorbeeld: bij 3% toevoeging van Fame mag een reductie gerekend worden van 6 %.

o Groot nadeel: de NOx uitstoot (fijnstof), gaat omhoog.

– Brandstof met bio is niet zuiniger, integendeel: men verbruikt er meer van. Dus een CO2 stijging.

– Wanneer er brandstof gebruikt wordt die niet voldoet aan de norm EN590 (dus bijmenging met Fame met meer dan 5%) en er ontstaan schades zoals hierboven aangegeven, trekt de verzekering zich terug (men noemt het ā€œschade door slijtageā€).

– Doordat niet te achterhalen is wat de samenstelling van het Fame is (het zuurgehalte), kan er corrosie ontstaan. Roest in de tanken, nabehandeling systemenā€¦enz.

– Ook van de additieve om de bacteriegroei tegen te gaan is bekend dat deze de corrosie bevorderen.

– Ook wordt nu al verwacht dat er een tekort aan Fame gaat komen, daardoor zou deze geĆÆmporteerd worden, wat weer een extra CO2-uitstoot betekent. En waar schaarste is stijgt de prijs.

Conclusie:

Toevoegingen kunnen alleen, wanneer bewezen is dat het goed is en daadwerkelijk beter voor het milieu is. We moeten als binnenvaart vertrouwen kunnen hebben in de brandstof en niet de risicoā€™s lopen zoals hiervoor beschreven. Je moet er toch niet aan denken wat er kan gebeuren aan calamiteiten en schades.

We mogen niet het risico lopen, dat we als binnenvaart gebruikt gaan worden als ongeveer 5.000 stuks verbrandingsovens voor het verstoken van UCO (Used Cooking Oil)!