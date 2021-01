Schuttevaer Premium Haven Rotterdam heeft keurpunt levende have Facebook

Rotterdam 12 januari 2021, 18:25

In de haven van Rotterdam is sinds 8 januari 2021 een zogeheten keurpunt levende have operationeel. Het Animal Centre Hoek van Holland (ACH) is gevestigd op de terminal van ferry operator Stena Line en is een samenwerking tussen ECS Livestock en Stena Line.