‘Bergers nemen grote risico’s, daarvoor moet betaald worden’

TERHERNE 08 januari 2021, 15:00

Zijn het cowboys die watersporters in nood moedwillig een poot uitdraaien of is het terecht dat bergers op het binnenwater een hoog tarief vragen voor hun dienstverlening? Oud-berger en sleepbootkapitein in ruste Auke Rijpkema in het Friese Terherne vindt dat een flinke vergoeding gepast is.

1 / 1 Twee boten van Rederij Noordgat tornen een platbodem van de Vleugeldam bij Terschelling (Foto Rederij Noordgat) Twee boten van Rederij Noordgat tornen een platbodem van de Vleugeldam bij Terschelling (Foto Rederij Noordgat)