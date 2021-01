Schuttevaer Premium ASV en bunkerbranche zien bijmenging biodiesel niet zitten Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 08 januari 2021, 12:00

Binnenvaartschippers kunnen grote motorproblemen krijgen wanneer biobrandstoffen worden gemengd met fossiele gasolie. Vanaf 2022 is dat verplicht in het kader van de klimaatdoelstellingen. De goedkoopste variant van deze biobrandstoffen is FAME (Fatty Acid Methyl Esters). De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), brancheorganisatie van brandstofleveranciers NOVE en Slurink Bunkerstations maken zich grote zorgen hierom.

1 / 1 Binnenvaartschippers kunnen grote motorproblemen krijgen wanneer biobrandstoffen worden gemengd met fossiele gasolie. (Foto NT) Binnenvaartschippers kunnen grote motorproblemen krijgen wanneer biobrandstoffen worden gemengd met fossiele gasolie. (Foto NT)