Email LEEUWARDEN 07 januari 2021, 09:29

Het Waddenfonds steekt 750.000 euro in de aanpak van de plastic soep in de Waddenzee. Het fonds investeert het geld in twee verschillende projecten.

1 / 1 Met het project 'Stop plastic van Stad naar Wad' wordt onderzocht wat de beste methode is om plastic uit de zee te vissen. (Foto Doe eens Wad) Met het project 'Stop plastic van Stad naar Wad' wordt onderzocht wat de beste methode is om plastic uit de zee te vissen. (Foto Doe eens Wad)