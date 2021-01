Schuttevaer Premium Vopak Europoort wil gebruik maken van walstroominstallaties Landtong Rotterdam Facebook

ROTTERDAM 07 januari 2021, 12:00

Vopak laat onderzoeken of het dezelfde walstroominfrastructuur dat Heerema Marine Contractors binnenkort in gebruik neemt voor zijn offshore-giganten in Rotterdam, ook bruikbaar is voor de tank-terminal van Vopak in het Europoortgebied.

1 / 1 De walstroominstallaties worden neergezet aan het Calandkanaal in Rotterdam. (Foto Havenbedrijf Rotterdam/Danny Cornelissen) De walstroominstallaties worden neergezet aan het Calandkanaal in Rotterdam. (Foto Havenbedrijf Rotterdam/Danny Cornelissen)