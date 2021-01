Schuttevaer Premium Schippers woedend over stremming Coevordersluis Facebook

Twitter

Email COEVORDEN 07 januari 2021, 17:30

Er is met woede gereageerd op de mededeling van de provincie Overijssel dat, na De Haandrik, de Coevordersluis en brug in het kanaal Almelo-Coevorden in maart en april langere tijd worden gestremd voor renovatie. Het bericht op de website van Schuttevaer overdonderde de schippers Piet Kuipers en Jonge Boersma van de spitsen Hensie en de Athena, die vast grint varen naar Coevorden. Dat incidenteel openingen via handbediening op zaterdag mogelijk zijn, verbetert hun stemming niet.