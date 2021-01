Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Beperkte groei droge-ladingvloot Facebook

ROTTERDAM 06 januari 2021, 17:00

De Griekse rederij Star Bulk Carriers kocht drie 180.000 dwt schepen gebouwd bij Hyundai Heavy Industries in 2010. Dit brengt de Star Bulkvloot op 119 schepen, waaronder 17 newcastlemaxen en 22 capesizers. Drie Amerikaanse rederijen, Genco, Eagle Bulk en Star Bulk, investeerden jarenlang flink in droge-bulkschepen. Het resultaat was niet geweldig. De rederijen zien nu meer in overnames van bestaande schepen en zien af van nieuwbouwbestellingen.

1 / 1 (Archieffoto Henk Zuur) (Archieffoto Henk Zuur)