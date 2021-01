Schuttevaer Premium Nieuwe Stena Embla komt aan in Belfast Facebook

Twitter

Email BELFAST 06 januari 2021, 13:00

De nieuwste aanwinst van Stena Line, de Stena Embla, is aangekomen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Het is de derde E-Flexer ferry die gaat varen op de Ierse zeeroutes van het cruisebedrijf. Het schip vaart op de populaire route van Belfast naar Liverpool, samen met zusterschip Stena Edda.