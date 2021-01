Schuttevaer Premium Bij Container Terminal Doesburg wordt het wachten beloond Facebook

Twitter

Email DOESBURG 04 januari 2021, 17:30

De broers Machiel en Harm Roelofsen moesten jarenlang geduld hebben voor ze in 2017 met hun Container Terminal Doesburg (CTD) van start konden gaan. Inmiddels wordt het wachten beloond. De containerterminal aan de IJssel groeit namelijk ook in coronatijd door, vertelt CEO Machiel Roelofsen. Zozeer zelfs dat er eerder dit jaar een tweede groter IV schip in de vaart werd genomen dat dagelijks tussen het Gelderse stadje en de Rotterdamse haven pendelt, de ‘Tormenta.

1 / 1 De broers Machiel en Harm Roelofsen moesten jarenlang geduld hebben voor ze in 2017 met hun Container Terminal Doesburg (CTD) van start konden gaan. (Foto CTD) De broers Machiel en Harm Roelofsen moesten jarenlang geduld hebben voor ze in 2017 met hun Container Terminal Doesburg (CTD) van start konden gaan. (Foto CTD)